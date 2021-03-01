مصر.. ابنة الفنانة أحلام الجريتلي تكشف سبب وفاة والدتها ولحظاتها الأخيرة

كشفت ابنة الفنانة المصرية القديرة، أحلام الجريتلي، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدتها، التي توفيت أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ70 عاما.

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وأشارت ابنة الفنانة المصرية إلى أن والدتها "كانت بحالة صحية جيدة طيلة الساعات السابقة لوفاتها".

وأضافت: "أغمي عليها فجأة في وسط اليوم، ما دفعنا لاستدعاء الطبيب، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله"، حيث أوضح الطبيب أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، بحسب ابنتها.

وكانت أحلام الجريتلي قد قالت في "فيسبوك" منذ نحو 6 أيام: "الدنيا دي غريبة يوم فرح ويوم حزن. إمبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي، والنهارده الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي، واهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر في متر".

الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزينى فى وفاة محمد زوج اختى المرحومة امال ووالد وائل وريم سبحان الله واهى ماشية شوية حزن وشوية فرح واخرتها متر فى متر Posted by Ahlam Elgretly on Monday, February 22, 2021

والجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

وأحلام هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، واشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، كما اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة.

المصدر: "الوطن" + RT