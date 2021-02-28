الفنانة نهال عنبر تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان وتكشف عن مكان دفنه

كشفت الفنانة المصرية، نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة النجم الكبير يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عنبر، في تصريحات صحفية، "تم نقله إلى مستشفى العجوزة، وتم نقله ليكون في مستشفى تابع لوزارة الصحة، وحين نُقل كان واعيا وحالته جيدة.. ضغطه بس كان واطي والرئة تعبانة وعشان كده حطوله ماسك أوكسجين، ثم ماسك سيباب أقوى شوية".

تابعت: "كنت متابعة حالته مع الأطباء ساعة بساعة، وهما كانوا متعاونين جدا، وكان على راحته تماما، هو كان متضايق من ماسك السيباب جدا، وكان واعيا جدا لغاية ما لقيتهم من 3 أيام بيقولولي إنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي".

وأضافت: "في الأول جهاز التنفس كان لمساعدته فقط ورئته كانت تمام، تاني يوم قالولي الدنيا ضعفت شوية وبقى أسوأ، 3 يوم اللي هو امبارح قالولي الأجهزة هي اللي شغالة بس تقريبا، أنا محبتش أعلن ده بصراحة لأن كان عندي أمل تبقى حالة مؤقتة ويرجع، كان نفسي يبقى كويس".

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وقالت "ليلة الوفاة سألت عليه قالوا على نفس الحالة، والنهاردة الصبح قالولي نفس الكلام، الساعة 4 تقريبا كلموني قالولي البقاء لله".

وحول مكان دفنه قالت أنه سيتم إخراج جثمانه من مستشفى "بكره 10 الصبح، ومنها إلى مدافن الأسرة في أكتوبر، حيث سيوارى الثرى".



ناصر حاتم ـ القاهرة