"هذا ما جعل مسلسلاتنا تعيش".. آخر ما قاله الفنان المصري الراحل يوسف شعبان (فيديو)

توفي الفنان المصري الكبير يوسف شعبان يوم الأحد بعد أن مر برحلة قصيرة مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركا إرثا فنيا كبيرا لتاريخ الدراما المصرية والعربية.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل من خلال مداخلة تليفونية أجراها مع الاعلامي عمرو الليثي عبر "قناة الحياة" وذلك قبل إصابته بفيروس كورونا بأيام، بالتحديد في 6 فبراير الحالي.

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وتحدث يوسف شعبان خلال المداخلة عن أشهر أعماله مسلسل "المال والبنون"، حيث قال: "كنت أشعر أني أقدم شخصية من لحم ودم، وتركيزنا جميعا في العمل هو اللي كان بيخلي مسلسلاتنا تتوزع في كل البلاد العربية وييجوا يخطفوها قبل رمضان".

وأوضح أنه قرأ سيناريو مسلسل "المال والبنون" عام 1992، وشعر أنه سيشارك في عمل كبير".

وخلال المداخلة، أشار الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، إلى أسباب نجاح المال والبنون حتى الآن، قائلا: "أهم ما ميز المال والبنون وجعله يعيش نحو 28 عاما، أن الكاتب قدم ورقا جيدا، وأن المخرج نفذه بشكل جيد، وأن الممثلين عملوا اللي عليهم بإخلاص وحب".

وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة مثل "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، لكن من أهم أعماله الباقية في ذاكرة الجمهور العربي هو مسلسل "المال والبنون".

المصدر: موقع "الأهرام" المصري