فنانة كويتية تفاجئ جمهورها بعد تعافيها من المرض

أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، المعروفة باسم "سعودة"، عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي، منوهة بأنها كانت تعاني من المرض قبل أن تتحسن حالها.

وبثت "سعودة"، أمس الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيه وهي داخل سيارتها وكانت ترتدي الحجاب، كاشفة أنها كانت تعاني من المرض قبل أن تتحسن حالتها: "لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائما وأبدا".

يذكر أن الفنانة الكويتية سعاد سليمان، أعلنت مؤخرا، ولأول مرة، عن تفاصيل حادث تعرضت له قبل 7 سنوات، مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، مؤكدة أن "آثار الحرق الذي أصاب يدها موجود حتى الآن".

وسعودة ممثلة كويتية، وهي ابنة الممثلة مي البلوشي وابنة أخت الفنانات مرام وهند البلوشي وشقيقتها هي المغنية شيماء.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي