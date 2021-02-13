 
مباشر

فضل شاكر مخاطبا السلطات اللبنانية: حكمتم علي بالسجن بسبب "علبة هدية".. اسألوا فيروز عني!

الثقافة والفن

فضل شاكر مخاطبا السلطات اللبنانية: حكمتم علي بالسجن بسبب
Reuters Khalil Hassan
الفنان اللبناني فضل شاكر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prhl

اعتبر الفنان اللبناني، فضل شاكر، أنه "من المعيب" على الدولة اللبنانية أن تصدر أحكاما بالسجن لمدة 22 سنة، "بحق فنان مثله".

إقرأ المزيد
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان علي حميدة.. وقصة أغنية
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان علي حميدة.. وقصة أغنية "لولاكي" الشهيرة

رد الفنان اللبناني فضل شاكر، اليوم الجمعة، على الأحكام الصادرة بحقه خلال الفترة الماضية.

وعبر تسجيل صوتي بثته قناة "الجديد" اللبنانية، قال فضل شاكر: "روحوا اسألوا فيروز عني، والفنانين الكبار بيعرفوا قيمتي".

كما ذكر شاكر قصة تلقيه "علبة هدية"، جلبها له شخص قادم من السويد، تحتوي على أدوات مائدة (معالق وشوك وسكاكين)، مستغربا من أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بينما حكم على من سلمها له بالحبس 8 أشهر فقط. 

فضل شاكر مخاطبا السلطات اللبنانية: حكمتم علي بالسجن بسبب
Jamal Saidi
الفنان اللبناني فضل شاكر والمسجون الشيخ أحمد الأسير

وأشار الفنان اللبناني إلى الحكم عليه بـ7 سنين أخرى، بتهمة تمويل الإرهاب، حيث طالب الدولة اللبنانية باستدعاء الشيخ أحمد الأسير (وهو لبناني متهم بالإرهاب، في السجون اللبنانية، كان شاكر على ارتباط به)، وسؤاله حول ما إذا كان بالفعل قد قام بمساعدته ماديا هو وجماعته أم لا.

وجاءت رسالة فضل شاكر هذه بعد يوم من طرحه أغنية مصورة جديدة هي "وينك حبيب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا