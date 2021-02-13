فضل شاكر مخاطبا السلطات اللبنانية: حكمتم علي بالسجن بسبب "علبة هدية".. اسألوا فيروز عني!

اعتبر الفنان اللبناني، فضل شاكر، أنه "من المعيب" على الدولة اللبنانية أن تصدر أحكاما بالسجن لمدة 22 سنة، "بحق فنان مثله".

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رد الفنان اللبناني فضل شاكر، اليوم الجمعة، على الأحكام الصادرة بحقه خلال الفترة الماضية.

وعبر تسجيل صوتي بثته قناة "الجديد" اللبنانية، قال فضل شاكر: "روحوا اسألوا فيروز عني، والفنانين الكبار بيعرفوا قيمتي".

قناة الجديد تركت كل شي في مشاكل بالبلد ومشغولة تفتح مجال للـ #إرهابي فضل شاكر ليطلع يبيّض صفحته وهوي في دم عسكريين من الجيش اللبناني برقبته، وبكل عين وقحة بينتقد الحكم اللي صادر بحقه، انت لازملك إعدام ! pic.twitter.com/ISiGIM17eV — ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼🇱🇧 (@HRkain) February 12, 2021

كما ذكر شاكر قصة تلقيه "علبة هدية"، جلبها له شخص قادم من السويد، تحتوي على أدوات مائدة (معالق وشوك وسكاكين)، مستغربا من أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بينما حكم على من سلمها له بالحبس 8 أشهر فقط.

وأشار الفنان اللبناني إلى الحكم عليه بـ7 سنين أخرى، بتهمة تمويل الإرهاب، حيث طالب الدولة اللبنانية باستدعاء الشيخ أحمد الأسير (وهو لبناني متهم بالإرهاب، في السجون اللبنانية، كان شاكر على ارتباط به)، وسؤاله حول ما إذا كان بالفعل قد قام بمساعدته ماديا هو وجماعته أم لا.

وجاءت رسالة فضل شاكر هذه بعد يوم من طرحه أغنية مصورة جديدة هي "وينك حبيب".

المصدر: RT