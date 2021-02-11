تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان علي حميدة.. وقصة أغنية "لولاكي" الشهيرة

انتقد عادل عطية ابن شقيقة الفنان المصري علي حميدة نقابة الموسيقيين بسبب وفاة خاله، حيث وجه اللوم لهم في تركه دون علاج.

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وقال حول تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل: "إنني ألوم نقابة المهن الموسيقية على عدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد أعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة أنه يعاني من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده".

وأضاف عادل: "الدليل على مدى عدم أي مساعدة طبية حقيقية في مطروح أنني قمت منذ أيام بإحضار المحاليل والأدوية اللازمة له وقمت بتركيبها أيضا وهو أمر غير طبيعي".

واشتهر المطرب الراحل علي حميدة بأغنية "لولاكي" التي تركت له بصمة كبيرة مع أول ألبوماته، وهي من كلمات عزت الجندي، وألحان سامي الحفناوي، وتوزيع حميد الشاعري.

وعندما طرحت الأغنية عام 1987، تم بيع منها أكثر من 6 ملايين نسخة إلى جميع أنحاء العالم، وحققت وقتها رقما قياسيا لم يسبق له مثيل.

أكد مصدر خاص من عائلة المطرب الراحل علي حميدة أنه لا يزال داخل المستشفى حاليا، وفي انتظار الانتهاء من الأوراق الخاصة بالدفن، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا بعد صلاة الجمعة في مطروح.

وغيب الموت اليوم الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: صدى البلد