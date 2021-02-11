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مصر.. وفاة الفنان على حميدة بعد صراع مع المرض

الثقافة والفن

مصر.. وفاة الفنان على حميدة بعد صراع مع المرض
Reuters
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توفي الفنان المصري علي حميدة صاحب أغنية لولاكي عن 55 عاما، بعد صراع مع المرض.

مصر.. وفاة الفنان على حميدة بعد صراع مع المرضعلي حميدة
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وأعلن ابن شقيقته وفاته قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".

يذكر أن الفنان علي حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التلفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد وجهت بعلاج الفنان علي حميدة، بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.

المصدر: اليوم السابع

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