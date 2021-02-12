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إضاءة أوبرا سيدني بالأحمر احتفالا بـ"عام الثور"

الثقافة والفن

إضاءة أوبرا سيدني بالأحمر احتفالا بـ
Reuters LOREN ELLIOTT
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اكتست أشرعة دار أوبرا سيدني الشهيرة باللون الأحمر، ليل الخميس، إيذانا ببداية العام القمري الصيني الجديد، الذي يحتفل به على نطاق واسع لدى المجتمعات الصينية والآسيوية في أستراليا.

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ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية الحدث، وتحدث وزير التعددية الثقافية في ولاية نيو ساوث ويلز، جيف لي، الذي رحب بعام الثور الجديد قائلا "يقال إن الثور يتمتع بالثبات والقوة والموثوقية، ويمكننا جميعا الاستفادة من هذه الصفات بينما نعمل على البقاء آمنين خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".

وأصبحت السنة الصينية الجديدة جزءا لا يتجزأ من ثقافة نيو ساوث ويلز، حيث سيقام أكثر من 80 حدثا في مدينة سيدني عاصمة الولاية في الفترة من 12 إلى 21 فبراير، بما في ذلك حفلات موسيقية مفتوحة وورش عمل لرقصة الأسد وعروض الشوارع المتجولة والمعارض والجولات وولائم المطاعم الفاخرة.

وقالت عمدة مدينة سيدني كلوفر مور إن "الاحتفالات التي أقيمت مع إتباع إجراءات الأمان تجاه كوفيد-19 تعد فرصة لجذب الناس مرة أخرى إلى المدينة ودعم الأعمال التجارية المحلية التي تأثرت بالوباء".

المصدر: شينخوا+ سبوتنيك

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