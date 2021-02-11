ماريا زاخاروفا تنشر تهنئة باللغة الصينية في عيد رأس السنة

نشرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فيديو تهنئة باللغة الصينية بمناسبة عيد رأس السنة حسب التقويم الصيني التقليدي.

وتم نشر الفيديو في الحساب الرسمي للخارجية الروسية على تطبيق "تيك توك"، والذي تم فتحه مؤخرا.

ويشار إلى أن حساب الخارجية الروسية قد جذب أكثر من 9.5 ألف متابع ونحو 9 آلاف من علامات الإعجاب "لايك".

المصدر: RT