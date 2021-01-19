نابولي تستعيد لوحة "سالفاتور موندي" المسروقة!

استعادت الشرطة الإيطالية نسخة من لوحة "سالفاتور موندي"، بعد أن سرقت من متحف في نابولي، والتي رسم لوحتها الأصلية الفنان العالمي، ليوناردو دافينشي، وتعتبر من أغلى اللوحات في العالم.

إقرأ المزيد

وتم العثور على هذا العمل الفني، الذي من المحتمل أن يكون قد رسمه أحد طلاب "ماجستير" عصر النهضة، في شقة مواطن يبلغ من العمر 36 عاما، تم إيقافه للاشتباه في تلقيه بضائع مسروقة.

في حين لم تحدد الشرطة متى سرقت اللوحة، على الرغم من أن متحف نابولي أفاد بامتلاكه للعمل مؤخرا في يناير 2020، عندما أعيد من روما.

وتم تصميم الصورة على غرار تصوير ليوناردو الشهير للمسيح، مع رفع يد واحدة للبركة، والأخرى تحمل كرة بلورية، حيث تم عمل نسخ عديدة من العمل خلال حياة الفنان من قبل طلابه ومساعديه.

وعلى الرغم من عدم معرفة من ابتكر لوحة "سالفاتور موندي" هذه بالذات، إلا أنه يعتقد أنه قد تم رسمها في نهاية عام 1510، بواسطة شخص من ورشة الفنان.

من جانبه، قال مالك اللوحة، متحف سان دومينيكو ماجوري في نابولي، على موقعه على الإنترنت، إن هناك "عدة فرضيات" حول هوية الرسام، ونسبت النظرية "الأكثر إقناعا"، إلى أن طالب ليوناردو، جيرولامو أليبراندي، هو الذي رسمها.

المصدر: "CNN"