 
مباشر

محمد رمضان في كليب جديد مع المخرج الشاب محمد سلامة

الثقافة والفن

محمد رمضان في كليب جديد مع المخرج الشاب محمد سلامة
facebook
الفنان المصري محمد رمضان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pl5m

يعمل النجم المصري الشهير، محمد رمضان، مع المخرج المصري، محمد سلامة، في "كليب" جديد يحمل اسم "علاء الدين".

إقرأ المزيد
سمية الخشاب تحمل ثعبانا ثقيلا على كتفيها!
سمية الخشاب تحمل ثعبانا ثقيلا على كتفيها!

وأفاد موقع "مصراوي" نقلا عن مصدر مقرب، بأن الكليب يتم تصويره حاليا ببرج القاهرة، وأن محمد رمضان سيقوم بتصوير أحد المشاهد، وهو يقفز من أعلى البرج، حيث أن الكليب سيتم تصويره بشكل جديد، ليظهر رمضان مختلفا هذه المرة، ومن المنتظر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان في كليب جديد مع المخرج الشاب محمد سلامةالنجم المصري الشهير محمد رمضان مع المخرج المصري محمد سلامة

كما يشارك محمد رمضان بإحدى أعمال محمد سلامة الأخرى، ويلعب دورا في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وإلى جانبه العديد من النجوم، بينهم عمرو عبد الجليل، وفريدة سيف النصر، وعبير صبري، ورياض الخولي، وتارا عماد، ومحمد عز، ومفيد عاشور، وأحمد فهيم.

جدير بالذكر أن للمخرج المصري عدة أعمال لاقت رواجا شعبيا، أبرزها "رحيم" بطولة النجم ياسر جلال، و"الحرامي" بطولة أحمد داش، ورانيا يوسف.

المصدر: "مصراوي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا