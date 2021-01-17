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كورونا يكتب الفصل الأخير في حياة نجم موسيقي مدان بالقتل العمد

الثقافة والفن

كورونا يكتب الفصل الأخير في حياة نجم موسيقي مدان بالقتل العمد
Gabriel BOUYS / AFP
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توفي المؤلف الموسيقي الأمريكي الشهير فيل سبيكتور السبت عن عمر ناهز 81 عاما متأثرا بكورونا في سجنه حيث يقضي حكما بقتل إحدى ممثلات هوليوود.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن إصابته تأكدت بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيع ونقل إلى المستشفى من زنزانته حيث كان يقضي عقوبة السجن 19 عاما في جريمة قتل الممثلة لانا كلاركسون، ثم فارق الحياة متأثرا بمضاعفات كورونا.

ولحن سبيكتور 20 أغنية كانت من أفضل أربعين أغنية في عام إنتاجها بين 1961 و1965 وعمل مع فرق شهيرة مثل البيتلز وألهم العديد من الفنانين منهم فرقة بيتش بويز وبروس سبرينجستين الذي استخدم تقنية جدار الصوت التي أبدعها سبيكتور.

المصدر: "ديلي ميل"

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