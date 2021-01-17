عبادي الجوهر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وثق الفنان السعودي عبادي الجوهر اليوم الأحد لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وغرد الجوهر على "تويتر" قائلا: "الحمد لله تلقيت قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح كورونا".

وأضاف: "أتصور أن الكورونا علمت الناس تفادي شوية عادات كنّا نمارسها بشكل يومي، حيث كنّا نبوس ونحضن ونصافح بعض، وأتصور أننا بعد انتهاء الأزمة الراهنة لن نقوم بهذه الأفعال".

المصدر: مواقع سعودية