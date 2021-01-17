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عبادي الجوهر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثقافة والفن

عبادي الجوهر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تويتر
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وثق الفنان السعودي عبادي الجوهر اليوم الأحد لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وغرد الجوهر على "تويتر" قائلا: "الحمد لله تلقيت قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح كورونا".

وأضاف: "أتصور أن الكورونا علمت الناس تفادي شوية عادات كنّا نمارسها بشكل يومي، حيث كنّا نبوس ونحضن ونصافح بعض، وأتصور أننا بعد انتهاء الأزمة الراهنة لن نقوم بهذه الأفعال".

المصدر: مواقع سعودية

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