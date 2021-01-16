"مش حتجوز تاني".. رانيا يوسف تقدم نصيحة للشباب المقبلين على الزواج

رأت الممثلة المصرية الشهيرة، رانيا يوسف، أنها فشلت في علاقات الزواج، معتبرة أن على الفرد الزواج "بعد سن الـ30"، حيث يصبح الشخص "ناضجا"، ويكون على "علم بقدرته على تحمل المسؤولية".

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وأشارت رانيا يوسف خلال لقاء على قناة "mbc مصر"، إلى أن فكرة الزواج "لم تعد بحد ذاتها محببة بالنسبة لها"، مقدمة نصيحتها للشباب بعدم الزواج قبل سن الـ30.

وعلقت الممثلة المصرية على تجاربها الزوجية بالقول: "لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة، والزواج فكرة ليست ناجحة إلا في حالة تقبل شخصين لعيوبهم، قبل مميزاتهم".

وحول ما إذا كانت تفكر بالزواج مرة أخرى، تابعت رانيا يوسف قائلة: "أنا مش هتجوز تاني أبدا، ولو حبيت، هكمل قصة الحب بدون زواج، لأن الزواج بالنسبة لي كان حياة أسرية وأبناء، وأنا عندي بنتين خلاص، ومش محتاجة أبوظ أي قصة حب بالزواج مرة تانية، وضغط الزواج يفسد أي قصة حب، ولو كان عندي اختيار إني متجوزش تانى، مكنتش اتجوزت، ولكن مجتمعنا العربي هو اللي بيفرض على المرأة الجوا، علشان سمعتها".

المصدر: "اليوم السابع"