"رسلان ولودميلا": مصدر إلهام لأجيال الفنانين الروس

قصيدة الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين "رسلان ولودميلا"، التي نشرت عام 1820، أصبحت فورا إحدى أشهر الملاحم في روسيا رغم الانتقادات لبعض أبياتها الشهوانية والطائشة.

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وقد استلهم عدد لا يستهان به من الرسامين والمخرجين أعمالهم من هذه التحفة الأدبية، بمن فيهم الموسيقار الروسي ميخائيل غلينكا، الذي ألف أوبرا بالاسم نفسه، وهي لا تزال تتصدر قائمة العروض في مسرحي البولشوي ومارينسكي وغيرهما. وتبدأ القصة باختطاف ابنة الأمير الروسي لودميلا من حفل زفافها على يد الساحر الشرير ذي اللحية الطويلة "تشيرنومور". أما العريس رسلان فيشد رحاله للبحث عن عروسه الحسناء، ويمر بمغامرات ومحن كثيرة قبل أن يلقى لودميلا. اللافت أن هذه القصة دمجت بين عناصر الفلكلور الروسي القديم من ناحية، وعناصر الحكايات الشرقية من كتاب "ألف ليلة ولية" من ناحية أخرى، لتصبح إحدى الحكايات المفضلة لدى القراء منذ القرن الـ19. وفي زمننا تبقى نتاجات هذا الشاعر الملقب بـ "شمس الشعر الروسي" أحد كنوز الأدب الروسي، ولا تزال تلهم الفنانين المعاصرين العاملين في كل المجالات، بدءا من العروض المسرحية والسينما وانتهاء بالرسم والتصميم.

المصدر: RT