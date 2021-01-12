قرار قضائي إسرائيلي بمنع عرض فيلم "جنين جنين" وبمصادرة كافة نسخ الفيلم في إسرائيل

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة "اللد"، قرارا بمنع عرض فيلم "جنين جنين"، وبمصادرة كافة نسخ الفيلم في إسرائيل، وبإلزام مخرج الفيلم، محمد بكري، بدفع تعويض لمقدم الدعوى.

إقرأ المزيد

وإلى جانب مبلغ التعويض بقيمة 175 ألف شاقل لمقدم الدعوى، أمرت المحكمة محمد بكري بدفع مصاريف الدعوى القانونية بقيمة 50 ألف شاقل أيضا.

وقضت المحكمة في قرار الحكم الصادر بدعوى التشهير، التي رفعت بحق بكري مساء الاثنين، أنه "يحظر عرض وتوزيع فيلم جنين جنين في إسرائيل"، وبموجب هذا صدر أمر بـ"مصادرة كافة نسخ الفيلم في إسرائيل".

وقالت القاضية في قرار الحكم الصادر إن "بكري لا يمكنه أن يحتمي بموجب تدابير الحماية المنصوصة في قانون حظر التشهير، في حال وجد أنه لا توجد حقيقة في الأمور التي نشرت في الفيلم، ولا يوجد حسن نية في عرضها، ولم تتخذ أي خطوات، ولا حتى خطوات معقولة لإثبات الادعاء المزعوم المنسوج في ما نشر".

وتم رفض دعوى تشهير ضد الفيلم من قبل خمسة جنود في السابق، بالرغم من أن قرار الحكم أشار إلى أن الفيلم يتضمن "تشهيرا"، وذلك لأن الجنود الخمسة "لا يظهرون في الفيلم".

من جانبه، لفت مقدم هذه الدعوى، التي تم تقديمها عام 2016، إلى أنه "يظهر في الفيلم، وتم تشويه سمعته من خلال ظهوره، خلال مشاركته في العملية العسكرية في مخيم جنين عام 2001".

المصدر: "i24news"