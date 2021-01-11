فيلم "العملاق الأخير" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الروسي

جنى فيلم "العملاق الأخير، أصل الشر" منذ بدء عرضه في دور السينما الروسية يوم 1 يناير الجاري نحو مليار روبل ، ما يعادل نحو 13 مليون دولار.

جاء ذلك الأسبوع الماضي على موقع مؤسسة السينما الحكومية الروسية.

وقال ناطق باسم شركة Disney الأمريكية إن الفيلم الخيالي (فنتازي) تم إنتاجه بمشاركة Disney وقناة التلفزيون الأولى الروسية وإنه يعد حلقة ثانية للثالوث السينمائي "العملاق الأخير".

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وتم تصوير الحلقة الأولى منه في 26 أكتوبر عام 2017 حيث بلغت إيرادات شباك تذاكره 1.7 مليار روبل، ثم عرض في 1 يناير عام 2018 في التلفزيون الروسي.

واعتبر هذا المؤشر آنذاك رقما قياسيا للسينما الروسية على مدى تاريخها. وضمت بطولة الفيلم الممثلين، فيكتور خورينياك، ميلا سيفاتسكايا، يكاترينا فيلكوفا وغيرهم من نجوم السينما الروسية.

يذكر أن فيلم "العملاق الأخير" استوحي من الأساطير والحكايات الروسية الشعبية القديمة. وإنه يعكس قصة الصراع بين قوى الخير والشر التي نقلت من الماضي البعيد إلى وقتنا الراهن.

المصدر: تاس