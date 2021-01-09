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هاني شاكر ناعيا الموسيقار خالد فؤاد: صديق عمري

الثقافة والفن

هاني شاكر ناعيا الموسيقار خالد فؤاد: صديق عمري
twitter/HanyShaker
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نعى نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، الموسيقار خالد فؤاد، الذي رحل في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عاما.

ونشر شاكر صورة خالد فؤاد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "أنعي ببالغ الحزن والأسى أخي وصديق عمري، المايسترو الكبير، خالد فؤاد، والذي وافته المنية، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وتغمد أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان عمر نجل فؤاد، قد أعلن خبر وفاة والده عبر موقع "فيسبوك"، قائلا: "أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد، ولد في 24 سبتمبر عام 1948، وأبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي.

المصدر: "مصراوي"

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