وفاة المخرج البريطاني مايكل آبتيد عن عمر ناهز 79 عاما

توفي المخرج البريطاني مايكل آبتيد، الشهير بسلسلته الوثائقية "آب" (Up) وفيلمه "سيدة ناشفيل" Nashville Lady، في بيته بمدينة لوس آنجيليس الأمريكية قبل أمس الخميس عن عمر ناهز 79 عاما.

مايكل آبتيد، الذي نعاه مدير أعماله روي آشتون، عُرف أيضا بفيلم "العالم لا يكفي" (The world is not enough) الذي أخرجه سنة 1999، وهو عبارة عن نسخة جديدة لمغامرات "جيمس بوند"، وقبله فيلم "غوريلات" الذي أنجزه سنة 1980. غير أن عمله الوثائقي "آب" يبقى الأعلى قيمة في بلده بريطانيا، على الأقل، والأكثر تميّزًا لمتابعته من خلاله مشوار حياة 14 مواطنا بريطانيًا، من مختلف الشرائح الاجتماعية منذ سن السابعة من العمر إلى غاية الـ 63، بتصويرهم كل 7 سنوات وتسجيل تطورات حياتهم في مشروع انطلق عام 1964. ونال عن هذا العمل الفني الإنساني العميق وطويل النفس عدة جوائز، من بينها جائزة "بريتيش أكاديمي أوودز".

مايكل آبتيد من مواليد باكينغهامشاير، في جنوب شرق أنجلترا، يوم 10 فبراير من عام 1941. درس القانون والتاريخ في جامعة كامبريدج البريطانية قبل انتقاله إلى العمل التلفزيوني في قناة "غرانادا تلفزيون" البريطانية والتي سيصبح لاحقا مديرها.

في سنة 1979، لمع بفيلمه "آغاثا"، من بطولة الممثلة الكبيرة فانيسا ريدغريف، عن الرحيل الغامض للكاتبة البريطانية آغاثا كريستي الشهيرة عالميا برواياتها البوليسية.

في 1980، غادر مايكل آبتيد بلده بريطانيا ليستقر في الولايات المتحدة الأمريكية في أجواء أكثر رحابة بالنسبة لعشاق الإبداع في رحاب الفن السابع حيث سينجز فيلمه "سيدة ناشفيل".

آخر أعمال الراحل مايكل آبتيد هو الجزء الثالث من الفيلم الملحمة "عالم نارنيا" الذي أخرجه سنة 2010.

أصدقاؤه وزملاؤه في الولايات المتحدة وبريطانيا عبروا عن حزنهم العميق لرحيله الذي ترك فراغا في المشهد السينمائي الأنجلوساكسوني والعالمي على حد سواء.

المصدر: صحيفة "The New York Times" الأمريكية/صحيفة "Le Monde" الفرنسية