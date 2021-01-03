فنان سعودي يظهر لأول مرة بعد إجرائه عملية جراحية

ظهر الفنان السعودي، خالد سامي، لأول مرة بعد إجرائه عملية زراعة كبد، عبر فيديو مصور نشره الملحن، فهد العبد الله، على حسابه في "تويتر".

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وقال خالد سامي إنه "بدأ باستعادة صحته وعافيته، وسيكون بخير قريبا"، لافتا إلى أنه في "فترة استجمام" مع زوجته، و"سيرجع" بوقت قريب.

وكان الفنان السعودي قد تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، وناشدت زوجته سرعة التدخل لإنقاذه.

الفنان الجميل والصديق #خالد_سامي وجه رسالة للكل

اللهم تتم عليه الصحة والعافية يارب pic.twitter.com/NAEA2NePfj — فهد العبدالله (@fahdalabdullh) January 2, 2021

المصدر: RT