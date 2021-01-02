جورج وسوف يوضح تصريحا حرّفه الإعلام المقروء حول "كسر الصحون والناس الجائعة"

أوضح الفنان السوري المشهور، جورج وسوف، تبريره لـ"عدم كسر الصحن" خلال حلقة رأس السنة مع الإعلامي، هشام حداد، معتبرا أن ذلك "حرام" و"عيب"، لوجود ناس "جائعة"، دون أن يحدد أين.

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يأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع عدة كلام وسوف بأنه رفض كسر الصحن خلال مقابلته مع حداد، لأن هناك أناسا جائعة، "في سوريا"، بعدما طلب منه مقدم البرنامج، كسر صحن والإفصاح عن أمنية.

وأعرب وسوف عن عتبه على "نوعين من الصحفيين"، النوع الأول هو "الصحفي الذي يسمع بشكل خاطئ، أو يقرر بأن يكتب ما لم يسمعه لغاية في نفسه"، والنوع الثاني هو "الصحفي الذي ينقل الخبر دون التأكد منه".

وأوضح "أبو وديع" أن موضوع رفضه لكسر الصحون بحلقة رأس السنة كان بسبب وجود "ناس جوعانة" وإحساسه بهم، مؤكد أن هذا الكلام "صحيح"، مشيرا إلى أنه "لم يحدد" من هم الناس، وليس كما تناقل العديد أخبارا حول قصده الناس في سوريا، وقال: "لكن أنا ما حددت انو الناس بسوريا جوعانة، وحديثي عن الإنسان بيتخطى المكان، وأنا فنان بحس بالناس كلها، ولما غني، بغني لإسعادها كلها".

وأرفق المنشور في "تويتر" وفي "فيسبوك"، برابط حلقة المقابلة في "يوتيوب".

جدير بالذكر أن المغني السوري، جورج وسوف، قال خلال مقابلته مع حداد على قناة "لنا" السورية: "أنا ما بكسر الصحون حتى ما يدعوا الناس علي".

وأضاف: "في ناس بتدعي عليي، الناس عم تموت، والناس جوعانة"، مشيرا إلى أن هناك أشخاص لا تجد قوتها هذه الأيام، دون أن يذكر من هم هؤلاء الناس، أو ماهية جنسيتهم.

المصدر: RT