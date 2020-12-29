مصر.. تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل وفاة الفنان السوري حاتم علي

كشف عضو مجلس نقابة الممثلين في مصر عزوز عادل، تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

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وقال عادل، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "المخرج حاتم علي توفي في فندق مطل على النيل بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، ومازال في هذا الفندق حتى الآن".

وحول سبب وفاة حاتم علي، قال: "غالبا بسبب سكتة قلبية، هو تعب فجأة، وبعت يجيب دكتور، وعلى ما جِه الطبيب لقاه توفى وذهبت روحه لخالقها".

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، قد أكد خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي، موضحا أنه تحدث هاتفيا مع الفنان السوري جمال سليمان والذي أكد له خبر وفاة حاتم علي، مضيفا: "سيتم إخبارنا في وقت قادم بمراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء".

المصدر: "مصراوي"