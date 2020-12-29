مصر.. الكشف عن موعد ومكان دفن المخرج السوري حاتم علي

استقرت أسرة المخرج السوري الراحل حاتم علي، على موعد ومكان دفن جثمان المخرج الكبير بعد وفاته في مصر إثر أزمة قلبية.

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وقررت أسرة المخرج الراحل دفنه في موطنه بدمشق في سوريا، حيث يعمل الفنان الكبير السوري جمال سليمان على إنهاء استخراج شهادة وسبب الوفاة قبل نقله لأحد المستشفيات والبقاء هناك حتى يسافر إلى دمشق بعد غد الخميس على أقصى تقدير.

ويتواجد في الفندق الذي توفي فيه المخرج حاتم علي كل من الفنان السوري جمال سليمان، ومواطنه سامر المصري، والمنتج السوري محمد مشيش وعدد من أصدقاء المخرج الراحل للوقوف بجانب نجل حاتم علي.

المصدر: "اليوم السابع"