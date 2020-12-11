وفاة الممثلة البريطانية باربرا وندسور بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر

توفيت الليلة الماضية الممثلة البريطانية باربرا وندسور، بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأعلن زوج الممثلة، سكوت ميتشل، عن النبأ في وقت مبكر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، قائلا إنها "أفضل صديقة له ورفيقته الروحية" وافتها المنية بسلام في دار للرعاية بلندن في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر.

Today we lost a legend a national treasure and a woman who I looked up too for most off my life. A generous warm funny humble and beautiful lady & someone who gave us all much joy watching her act. A woman who I was lucky enough to work with for many years as my mum & a loyal pic.twitter.com/yyPIqbwu3E — Danniella Westbrook (@westbrookdanni) December 11, 2020

وقال إن الأسابيع الأخيرة لزوجته كانت "نموذجية للطريقة التي تعيش بها حياتها" و"مليئة بروح الدعابة والدراما والروح القتالية حتى النهاية".

وحظيت الراحلة بملايين المعجبين طوال مسيرتها المهنية التي استمرت أكثر من 60 عاما، بفضل أدوارها التي تجسد شخصيات تحب المرح والضحك.

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أعلنت الممثلة، التي حصلت على لقب Dame في عام 2016، أنها تعاني من مرض ألزهايمر في عام 2018، بعد أن تم تشخيصها قبل أربع سنوات. وانتقلت إلى دار رعاية المسنين في يوليو من ذلك العام.

وفي بيان هذا الصباح، @: "كانت وفاتها من مرض ألزهايمر/ الخرف، وتوفيت باربرا في النهاية بسلام وقضيت الأيام السبعة الماضية بجانبها".

وأضاف: "لم تكن النهاية التي تستحقها باربرا أو أي شخص آخر يعيش مع هذا المرض القاسي للغاية. سأظل دائما فخورا للغاية بشجاعة باربرا وكرامتها وكرمها في التعامل مع مرضها وظلت تحاول مساعدة الآخرين من خلال زيادة الوعي لأطول فترة ممكنة".

وفي نهاية البيان المؤثر، قال السيد ميتشل: "أتمنى أن ترقد بسلام الآن عزيزتي باربرا. لقد فقدت زوجتي، أفضل أصدقائي وتوأم روحي، ولن يشعر قلبي أو حياتي بنفس الشعور أبدا من دونك".

ولدت باربرا، في 6 أغسطس 1937، لأب تاجر في السوق ووالدة خياطة في شورديتش بلندن، وبدأت مسيرتها المسرحية في سن 13 وانتقلت إلى الأفلام بعد أربع سنوات، بعد أن أخذت اسم مسرح وندسور في عام 1953.

ووجدت شهرة كبيرة في سلسلة Carry On، (سلسلة من 31 فيلما بريطانيا).

المصدر: ديلي ميل