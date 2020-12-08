الفنان دريد لحام ينفي مشاركته في مسلسل "كرزون"

نفى الفنان السوري دريد لحام صحة معلومات عن أنه سيشارك في مسلسل "كرزون" الذي يتطرق في بعض خيوطه إلى انفجار مرفأ لبنان حسبما ذكر موقع متخصص بالفن.

وأكد لحام في اتصال مع RT أنه لن يشارك في المسلسل.

وكان موقع "الفن" ذكر أن لحام سيلعب بطولة مسلسل "كرزون"، قائلا إنه من تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج ​محمد وقاف​ وإنه سيصور في دمشق.

وأضاف الموقع أن من ضمن أحداث المسلسل لغزا "يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية التي حصلت في البنوك اللبنانية".

يذكر أن لحام كان قد وجه رسالة تضامن مع ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الماضي، كتبها بخط يده، وأعرب فيها عن أمانيه بأن يكون من نتائج الانفجار أن "تنفجر ينابيع المحبة بين مكونات الشعب اللبناني" ليعود لبنان "بلد الخير والمحبة والثقافة".

وكان لحام شارك في أكتوبر الماضي في المسلسل الإذاعي المشهور في سوريا "حكم العدالة" وهي المشاركة الأولى له منذ انطلاق المسلسل عام 1977.

المصدر: RT