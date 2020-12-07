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وفاة الملحن اللبناني جان صليبا

الثقافة والفن

وفاة الملحن اللبناني جان صليبا
Reuters Ali Jarekji
الفنان عاصي الحلاني
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أفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأنه توفي اليوم الملحن والمنتج جان صليبا بعد معاناة استمرت أسابيع عدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكان صليبا نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج منذ أسابيع بعدما اشتدت عليه عوارض المرض وانتشرت حينها رسالة صوتية له يقول فيها "والله موجوع كتير. دايب دايب ما بخبرك شو صاير فيي".

,نعى الفنان عاصي الحلاني الملحن صليبا في تغريدة على "تويتر" قائلا: "من أسوأ الأخبار هذه السنة رحيل صديق، وأخ ورفيق العمر.. جان صليبا الله يرحمك ويصبر أهلك وعيلتك".

المصدر: LBCI"+ RT"

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