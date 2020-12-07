على غرار "المربع الأسود" لماليفيتش .. بيع لوحة بيضاء "تبدو فارغة" بأكثر من 3 ملايين دولار في المزاد

من المتوقع أن تُباع لوحة "شاعرية وجذابة للغاية" بمبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار) في المزاد، على الرغم من أنها تبدو بيضاء وفارغة من مسافة بعيدة.

وتعرض اللوحة "فارغة المظهر"، للفنان الأمريكي غلين ليغون في دار سوذبي للمزادات في لندن، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر.

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وعند الفحص الدقيق للوحة البيضاء، يمكن في الواقع رؤية نص باهت من مقال ناشط الحقوق المدنية جيمس بالدوين عام 1953 حول الاستعمار بعنوان غريب في القرية.

ووقع رسم القطعة التي تحمل عنوان Stranger #37، عام 2008 باستخدام طبقات من غبار الفحم والزيت الأبيض. ووصفها ليغون بأنها تعبير عن "التجربة المجزأة والتمثيل لكل من الفرد الأسود والفنان في أمريكا".

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ووصفت دار سوذبي للمزادات اللوحة بأنها "شاعرية ومقنعة بعمق" وأنها "نصب تذكاري لنضال الأمريكيين السود من أجل الظهور والاعتراف والحرية في نهاية المطاف".

وفي موقع المزاد الخاص بها، أوضحت دار سوذبي أن نص بالدوين يتحدث عن "الاستعمار والهوية الوطنية وتجربة السود، وتم تصويره من خلال وسيط يعبر عن عدم القدرة على التعبير عن التجربة بشكل كامل".

وتذكر هذه اللوحة "الفارغة" بلوحة "المربع الأسود" الشهيرة لرسام مدرسة الفن الحديث كازيمير ماليفيتش، والتي رغم أنها تبدو سوداء تماما، إلا أن تحليلا علميا بواسطة الأشعة السينية والمجهر، كشف بعد نحو 100 عام من رسمها (رسمت عام 1915)، عن وجود رسمين بألوان زيتية أحدهما ينتمي للمدرسة التكعيبية بملامح مستقبلية، فيما جسد الرسم الثاني تشكيلا تجريديا بدائيا.

المصدر: ذي صن