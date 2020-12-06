رحيل الفنان والمخرج السوري الكبير علاء الدين كوكش

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان والمخرج الكبير علاء الدين كوكش عن عمر ناهز الـ78 عاما بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء.

الفنان الراحل كوكش من مواليد دمشق، درس في قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية بجامعة دمشق مطلع الستينيات.

وبدأ حياته الفنية حيث التحق بالتلفزيون السوري ثم أوفد إلى ألمانيا للمشاركة دورة في الإخراج التلفزيوني عام 1966، لتكون أول أعماله كمخرج مسلسل "من أرشيف أبو رشدي" عام 1967، ثم مسلسل "وجها لوجه" بالعام التالي والذي قام بتأليفه وإخراجه، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

ومن أبرز أعماله: أسعد الوراق ج1، الرجل س، أهل الراية والعديد من الأعمال الدرامية والمسرحية إخراجا وتأليفا.

المصدر: "UEPA"