الفنان التونسي صابر الرباعي يلغي حفله في مصر بسبب كورونا

أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي إلغاء حفله في مصر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الرباعي في تدوينه على موقع فيسبوك أن قراره يأتي على خلفيه الظروف الراهنة وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا، ومراعاة لتعليمات السلطات المصرية بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة.

نظراً للظروف الراهنة ، و ملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام ، و مراعاة التعليمات بتقليل التجمعات... تم النشر بواسطة ‏Saber Rebai / صابر الرباعي‏ في السبت، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠

المصدر: مواقع مصرية