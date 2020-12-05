يزن السيد يرزق بطفله الثاني وزوجته توثق لحظات مؤثرة

رزق الفنان السوري يزن السيد يوم الجمعة بمولوده الثاني الذي اسماه آدم، وذلك من زوجته سيدة الأعمال السورية لمى الرهونجي.

وشاركت لمى الرهونجي متابعيها مجموعة من الفيديوهات من داخل المستشفى قبل الولادة وبعدها شكرت من خلالها الكادر الطبي لاهتمامهم ومعاملتهم الحسنة معها.

وظهر يزن السيد لحظة رؤيته طفله والدموع تنهمر من عينيه، بينما كان في فيديو آخر برفقة زوجته وهو يقبلها على رأسها لتقول: "لازم وثق الحدث، يزن حاط النضارة لأن كان عم يبكي".

بينما أطلت لمى الرهونجي في فيديو آخر برفقة والدها وهو يهنئها، معبرا عن سعادته لكونه أصبح لديه حفيد جديد في العائلة.

يذكر أن المولود الجديد آدم هو النجل الثاني للفنان السوري يزن السيد بعد ابنه يعرب، الذي أنجبته له طليقته السابقة السيدة فلك الفقير.

المصدر: "فوشيا"