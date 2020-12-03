إيقاف فنانة عراقية تلفّظت بعبارات نابية (فيديو)

قررت نقابة الفنانين العراقية منع الموديل والممثلة إسراء العبيدي من الظهور الإعلامي ومزاولة المهنة الفنية لمدة ستة أشهر، بسبب تلفظها بعبارات نابية خصت بها الفنانة ميلاد سرّي.

وحذرت نقابة الفنانيين جميع القنوات الفضائية والشركات الفنية والمنظمات وكل من يمارس ويمتهن العمل الفني من خرق قرارها.

وأكدت النقابة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى خرق القرار أو التحايل أو الالتفاف عليه مع العرض أن المذكورة أعلاه ليست عضوا في هذه النقابة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للعبيدي وهي تتهجم على الفنانة ميلاد سري بسبب تصريح ضدها.

والعبيدي هي فنانة وموديل وشاركت في العديد من المسلسلات، وقدمت عددا من برامج التلفزيون.

المصدر: وكالات