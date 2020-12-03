مصر.. فيفي عبده تكشف عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تعلن عن أي تفاصيل.

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ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم".

وأضافت: "ادعو لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه".

وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول".

المصدر: وسائل إعلام مصرية