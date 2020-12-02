متحف الإرميتاج يقيم معرضا للتحف الأثرية العمانية

أقام متحف الإرميتاج الحكومي في القصر الشتوي ببطرسبورغ معرض "عمان - أرض البخور" الذي تم إعداده بالتعاون مع المتحف الوطني العماني.

وقال مديرعام الإرميتاج ، ميخائيل بيوتروفسكي، في حفل افتتاح المعرض الذي أقيم على الإنترنت في نظام أونلاين يوم الثلاثاء 1 ديسمبر إن معرض الإرميتاج في سلطنة عمان سيقام بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ومضى قائلا:" لدينا علاقات طويلة الأمد مع المتحف الوطني العماني. وأنا عضو في مجلس أمناء هذا المتحف. وتقام لدينا مهرجانات "أيام عمان في الإرميتاج " و"أيام الإرميتاج في عمان" ، كما يتم تبادل خبرات الترميم. وإننا نقيم عددا كبيرا من الفعاليات المشتركة، وأحدها إنشاء "ركن عمان" في الإرميتاج ، وسينشأ "ركن الإرميتاج " في المتحف الوطني العماني بعد انتهاء الوباء، وسنقيم كذلك معرضا للفن الإسلامي".

أما المعرض الذي افتتح أمس في الإرميتاج فيلقي الضوء على التحف الأثرية التي تعود إلى الألفيات الثالثة والثانية والأولى قبل الميلاد. وتعرض هنا 14 تحفة أثرية ثمينة اكتشفت نتيجة الحفريات الأثرية التي أجريت في سلطنة عمان خلال الأعوام الـ50 الماضية. يتضمن المعرض أقدم الأقواس في الجزيرة العربية، إضافة إلى مجموعة فريدة من الأسلحة المعدنية. ويقدم المعرض كذلك أقدم مواقد البخور الحجرية (المجمار)، وختما هنديا بنقش ووجها حجريا من معبد إله القمر وغيرها من المعروضات النادرة.

وأشار، بيوتروفسكي إلى أن عنوان المعرض يرمز إلى البخور التي اعتبر منذ قديم الزمان أفضل المطهرات في العالم واستخدمت دائما أوقات الأوبئة.

يذكر أن المعرض يقام في قاعة الخط القديم في الإرميتاج ومتاح للحضور بدءا من 2 ديسمبر الجاري وانتهاء بـ23 يناير المقبل.

المصدر: تاس