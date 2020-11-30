سلطنة عمان: مهتمون بالتعاون مع روسيا حول لقاحها "سبوتنيك V"

أعلن سفير سلطنة عمان في موسكو، يوسف بن عيسى الزدجالي، أن بلاده مهتمة بالتعاون مع موسكو حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم الاثنين، أكد الدبلوماسي أن السفارة تتابع عن كثب الأنباء حول اللقاحات الروسية وتقدمها للأجهزة العمانية ذات الشأن.

وأضاف الزدجالي أنه في حال بدء استخدام لقاح "سبوتنيك V" في روسيا على نطاق واسع، ستقوم بلاده بتنسيق جهودها الطبية مع نظيرتها الروسية، مضيفا أن السلطنة ترحب بالتعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأكد السفير أن عمان ستبدأ في تقديم طلبات لشراء اللقاح الروسي عندما يكون الأخير متاحا في السوق.

المصدر: تاس