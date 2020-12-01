روسيا تستعد للاحتفال بالذكرى الـ 200 لميلاد الكاتب فيودور دوستويفسكي

يعرض مسرح "نوفوسيبيرسك" الروسي، بصفته أقدم مسرح درامي في سيبيريا، العام المقبل على الجمهور مسرحية عن سيرة حياة الكاتب الروسي العظيم، فيودور دوستويفسكي ( 1821 – 1881).

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ200 لميلاده والذكرى الـ140 لوفاته. وستوضع في أساس المسرحية رواية "المعجزة المستحيلة" بقلم، أليكسي كوراليخ، ومذكرات زوجة فيودور دوستويفسكي.

وقال ناطق باسم المسرح إن المخرج المسرحي الروسي المعروف ، فلاديمير زولوتار، تولى إخراج تلك المسرحية وأضاف أن المسرحية ستكرس إلى حياة الكاتب الروسي العظيم وعلاقاته مع عائلته وعلى وجه الخصوص مع زوجته الثانية، آنا سنيتكينا، التي نشرت مذكراتها بعد وفاة الكاتب.

وحسب المخرج فإن المسرحية تطال مرحلة طويلة في حياة الكاتب. وتدور أحداث المسرحية في سيبيريا وبطرسبورغ وموسكو والمنتجع الألماني فيسبادن. ومن بين شخصيات المسرحية الكاتب، إيفان تورغينيف والشاعر ألكسندر نكراسوف.

إقرأ المزيد

وتلقي المسرحية الضوء كذلك على إبداع فيودور دوستويفسكي الذي لا يمكن فصله عن حياته الشخصية.

وقال المخرج سيشارك في المسرحية فنانو مسرح "نوفوسيبيرسك" الدرامي فقط. ولا ينوي توجيه دعوة المشاركة إلى ممثلي مسارح أخرى.

يذكر أن الكاتب الروسي العظيم ، فيودور دوستويفسكي ولد في 11 نوفمبر عام 1821 في موسكو وتوفي في 9 فبراير عام 1881 في بطرسبورغ.

وكان أعوام شبابه كاتبا معارضا للسلطة واعتقل وسُجن ونفي إلى سيبيريا حيث قضى فترة طويلة، ثم عاد إلى بطرسبورغ وبدأ بتأليف روايات بوليسية ذات طابع فلسفي ونفساني. وذاع صيته في أوروبا ككاتب فيلسوف يتميز بقدرة نادرة على إلقاء نظرة عميقة إلى نفسيات أبطاله. ومن أهم رواياته "الجريمة والعقاب"، "الأخوة كارامازوف"، " الأبله"، "الشياطين"، "المراهق"، وغيرها.

المصدر: تاس