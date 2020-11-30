فوز موسكو وبطرسبورغ بجائزة سياحية عالمية

نالت موسكو للمرة الثانية على التوالي ما يسمى بـ"الأوسكار السياحي" أو بالأحرى الجائزة السياحية الكبرى بفئة"أفضل مسار سياحي".

أفاد بذلك عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK (فكونتاكتي) حيث قال إن" موسكو منحت للمرة الثانية على التوالي جائزة World Travel Awards الكبرى بفئة "أفضل مسار سياحي" ، ما يعني أن مدينتنا المحبوبة أصبحت بالحق عاصمة سياحية للعالم. ويسرني ألا يدلي الخبراء بأصواتهم تأييدا لموسكو وإثباتا لمكانتها المرموقة في التصنيف فحسب بل والسياح الذين قد زاروا العاصمة الروسية".

إقرأ المزيد

ومضى قائلا إن سلطة موسكو كانت لديها العام الجاري برامج طموحة خاصة بتطوير القطاع السياحي. إلا أن وباء فيروس كورونا منعنا من تحقيقها كاملة. لكنها ستتحق بلا شك العام القادم. وأنا واثق بأن القطاع السياحي سيشهد بعد فتح الحدود نهضة عجيبة وأهنئ أهالي موسكو كلهم بالاعتراف الدولي ونيل الجائزة الكبرى ".

وأعاد عمدة موسكو إلى الأذهان أن موسكو تفضلت العام الجاري بتولي شرف إقامة مراسم توزيع الجوائز السياحية على الفائزين. وقال:" كان يفترض أن تستضيف العاصمة الروسية كل من استحق منح الجائزة. لكن قيود وباء فيروس كورونا أجبرتنا على إقامة حفل توزيع الجوائز بنظام "أونلاين". وعرض الحفل الذي تم بثه المباشر من مركز "زارادي" الإعلامي بالقرب من الكرملين مقاطع فيديو رائعة أظهرت أهم معالم موسكو بدءا من الكرملين وانتهاء ببرج "أوستانكينو" التلفزيوني.

جدير بالذكر أن بطرسبورغ فازت كذلك بجائزة سياحية في فئة " المسار السياحي العالمي الرائد". وتقدمت في تلك الفئة على باريس، لندن روما، نيويورك، ريو دي جانيرو وغيرها من المدن السياحية العالمية.

يذكر أن جائزة World Travel Awards تم تأسيسها عام 1993 بصفتها أكبر وأفخر جائزة في مجال السياحة العالمية. ومنحت لموسكو أول مرة عام 2019 حيث تقدمت على كل من روما والبندقية ولندن وباريس ولشبونة وغيرها.

المصدر: تاس