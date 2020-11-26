بيع أيقونة روسية نادرة في لندن مقابل 75 ألف دولار

أصبحت أيقونة "المسيح المخلص" التي أبدعها الفنان التشكيلي الروسي، ميخائيل نيستيروف (1862 – 1942) من أغلى معروضات مزاد "أسبوع الفن الروسي" الذي يقام حاليا في لندن.

وقد بيعت الأيقونة بـ75.5 ألف دولار، ما يقل عن ثمنه المعلن مسبقا وهو 104 – 130 ألف دولار.

إقرأ المزيد

وجاء في كاتالوج المزاد أن الأيقونة عبارة عن نسخة مصغرة للفسيفساء التي زيّن الفنان التشكيلي الروسي بها واجهة دير رحمة مريم العذراء في موسكو.

أما أغلى تحفة فنية باعها المزاد فهي لوحة " الطبيعة الصامتة مع السمك والزهور" للفنان التشكيلي الروسي، ميخائيل لاريونوف (1881 – 1962) وبيعت اللوحة بمبلغ قدره 100 ألف دولار.

ومن الأعمال الفنية الأخرى التي بيعت في المزاد هي الساعة المصنوعة من اليشم والذهب والبلاتين من صناعة شركة المجوهرات، كارل فابرجيه (1846- 1920)، لوحة الفنان التشكيلي ألكسندر مورافوف (1878-1951) " حيوانات على شاطئ نهر"، التي رسمها في عام 1910.

يذكر أن مزاد "أسبوع الفن الروسي" يقام تقليديا في لندن مرتين كل عام: في مايو ويونيو وأواخر الخريف. وتشارك فيه دور المزادات سوثبي، كريستي، ماكدوغال، بونهامز.

وبلغ إجمالي إيرادات أسبوع الخريف الماضي لمزاد الفن الروسي 37.5 مليون جنيه إسترليني (48.5 مليون دولار).

المصدر: تاس