مصر.. ابنة نور الشريف بإطلالة مفاجئة بعد خسارة وزنها (صورة)
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فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام"، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.
وظهرت مي نور الشريف، في الصور، بجسم رشيق بعد أن فقدت جزءا كبيرا من وزنها، بالإضافة إلى تغير كبير في ملامحها بعدما أصبح وجهها نحيفا.
وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، الذي يوافق غدا الخميس 26 نوفمبر.
المصدر: وسائل إعلام مصرية