 
مباشر

مصر.. ابنة نور الشريف بإطلالة مفاجئة بعد خسارة وزنها (صورة)

الثقافة والفن

مصر.. ابنة نور الشريف بإطلالة مفاجئة بعد خسارة وزنها (صورة)
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p87t

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام"، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

مصر.. ابنة نور الشريف بإطلالة مفاجئة بعد خسارة وزنها (صورة)مي نور الشريف بعد خسارة الوزن
إقرأ المزيد
شاهد.. أول ظهور للفنانة المصرية آثار الحكيم بعد غيابها لمدة طويلة وتغير شكلها بشكل كبير
شاهد.. أول ظهور للفنانة المصرية آثار الحكيم بعد غيابها لمدة طويلة وتغير شكلها بشكل كبير

وظهرت مي نور الشريف، في الصور، بجسم رشيق بعد أن فقدت جزءا كبيرا من وزنها، بالإضافة إلى تغير كبير في ملامحها بعدما أصبح وجهها نحيفا.

مصر.. ابنة نور الشريف بإطلالة مفاجئة بعد خسارة وزنها (صورة)مي نور الشريف بعد خسارة الوزن

وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، الذي يوافق غدا الخميس 26 نوفمبر.

مصر.. ابنة نور الشريف بإطلالة مفاجئة بعد خسارة وزنها (صورة)مي نور الشريف قبل خسارة الوزن

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا