راقص الباليه الروسي نيقولاي تسيسكاردزه يسجل علامة تجارية خاصة به

قدم راقص ومصمم الباليه الروسي المعروف ، نيقولاي تسيسكاردزه، إلى هيئة براءة الاختراع الروسية (روسباتنت) طلبا بتسجيل اسمه كعلامة تجارية خاصة به.

وطلب، تسيسكاردزه، من الهيئة بأن تسجل اسمه بأحرف الأبجديتيْن السيريلية واللاتينية Николай Цискаридзе و Nikolay Tsiskaridze.

أفادت بذلك قناة تليغرام "ماش".

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ومن غير المعلوم لأي نوع من الأعمال يسجل الفنان علامته التجارية. فيما أشارت القناة إلى أن العلامة التجارية قد تكون لها علاقة، حسب المستندات المقدمة إلى الهيئة، بالقرطاسية، السينما، وسائل الإعلام، مؤسسات التعليم، البضائع الرياضية وحتى الألعاب الكمبيوترية.

يذكر أن، نيقولاي تسيسكاردزه، سبق له أن انتقد مسرح البولشوي في موسكو حيث اتهم إدارته بتقديم مسرحيات وعروض ذات نوعية سيئة. ويرى الفنان أن المشاهد الذي يدفع أموالا هائلة مقابل تذاكر البولشوي يستحق مشاهدة مسرحيات جديرة.

جدير بالذكر أن، نيقولاي تسيسكاردزه، هو راقص الباليه الروسي جورجي الأصل المشهور سابقا في مسرح البولشوي. وتولى في الوقت الراهن إدارة أكاديمية الباليه الروسي في بطرسبورغ.

المصدر: Mash