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مصر.. نشر أحدث صورة للفنانة المشهورة كريمان بعد 55 عاما من اعتزالها

الثقافة والفن

مصر.. نشر أحدث صورة للفنانة المشهورة كريمان بعد 55 عاما من اعتزالها
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نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية أحدث صورة للفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات.

مصر.. نشر أحدث صورة للفنانة المشهورة كريمان بعد 55 عاما من اعتزالهاالفنانة كريمان

واعتزلت كريمان وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

وحصلت الفنانة كريمان على البطولة في أول أدوارها وذلك بعدما فازت في مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة آسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوي وماري منيب وميمي شكيب، كما شاركت كريمان في أفلام "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت في العديد من المسرحيات.

مصر.. نشر أحدث صورة للفنانة المشهورة كريمان بعد 55 عاما من اعتزالها

المصدر: اليوم السابع

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