الفنانة المغربیة دنيا بطمة تشارك متابعيها فيديو وصورا للحظات ولادة طفلتها!
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أنجبت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية لزوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، منذ أسابيع قليلة.
وشاركت بطمة متابعيها بمقطع فيديو وصور استعادت بها ذكرى لحظات ولادتها، وظهر زوجها يقص الحبل السري لطفلتهما.
وعلقت بطمة على الفيديو باللهجة المغربية: "الحب ديالي قص الحبل السري وإنت ألبك آسي أروي أوي".
وأطلقت دنيا على ابنتها اسم ليلى روز، وانتشرت الصورة الأولى لها مع الطفلة داخل المستشفى، لكن بدون ظهور وجه المولودة.
المصدر: وكالات