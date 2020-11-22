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الفنانة المغربیة دنيا بطمة تشارك متابعيها فيديو وصورا للحظات ولادة طفلتها!

الثقافة والفن

الفنانة المغربیة دنيا بطمة تشارك متابعيها فيديو وصورا للحظات ولادة طفلتها!
دنيا بطمة
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أنجبت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية لزوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، منذ أسابيع قليلة.

وشاركت بطمة متابعيها بمقطع فيديو وصور استعادت بها ذكرى لحظات ولادتها، وظهر زوجها يقص الحبل السري لطفلتهما.

وعلقت بطمة على الفيديو باللهجة المغربية: "الحب ديالي قص الحبل السري وإنت ألبك آسي أروي أوي".

الفنانة المغربیة دنيا بطمة تشارك متابعيها فيديو وصورا للحظات ولادة طفلتها!

وأطلقت دنيا على ابنتها اسم ليلى روز، وانتشرت الصورة الأولى لها مع الطفلة داخل المستشفى، لكن بدون ظهور وجه المولودة.

المصدر: وكالات

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