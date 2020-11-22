ممثلة بحرينية تتلقى الصابونة الأغلى في العالم! (فيديو)

تلقت الفنانة البحرينية المقيمة في الكويت شيلاء سبت هدية باهظة الثمن، تمثلت في صابونة حفر اسمها عليها بالذهب الخالص.

وتداول نشطاء على موقع "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه الفنانة وهي تتسلّم هديتها، خلال زيارة قامت بها إلى قرية بدر حسون البيئية في ضهر العين شمال لبنان.

ويظهر المقطع شابا يقدم الصابونة المرصعة بالذهب وهو يقول أنها الأغلى ثمنا في العالم، وأن اسم شيلاء حفر بالذهب الخالص عيار 24 قيراطا عليها، بينما شكرت الفنانة الشاب الذي أهداها الهدية.

المصدر: وكالات