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فنانة لبنانية تعادل ليوناردو ديكابريو ضمن ترتيب الأكثر تأثيرا في "تويتر"

الثقافة والفن

فنانة لبنانية تعادل ليوناردو ديكابريو ضمن ترتيب الأكثر تأثيرا في
Reuters MOHAMED AZAKIR
الفنانة اللبنانية إليسا
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أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، يوم أمس الجمعة، عن سعادتها، بكونها الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين في "تويتر"، وفق إحصاء لشركة "براند واتش".

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وأشارت المغنية اللبنانية إلى أنها تشعر بالفخر، ولها الشرف بأن تكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين في "تويتر"، مع أهم الأسماء في العالم، وأكثرهم تأثيرا، وفقا للإحصاء.

واستطاعت إليسا أن تسبق ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والممثل العالمي المشهور، ليوناردو دي كابريو، في الترتيب من حيث التأثير الأكبر.

وعبر العديد من الفنانين والإعلاميين، اللبنانيين والعرب، عن سعادتهم ودعمهم لإليسا على هذا الإنجاز.

المصدر: RT

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