فنانة لبنانية تعادل ليوناردو ديكابريو ضمن ترتيب الأكثر تأثيرا في "تويتر"
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، يوم أمس الجمعة، عن سعادتها، بكونها الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين في "تويتر"، وفق إحصاء لشركة "براند واتش".
وأشارت المغنية اللبنانية إلى أنها تشعر بالفخر، ولها الشرف بأن تكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين في "تويتر"، مع أهم الأسماء في العالم، وأكثرهم تأثيرا، وفقا للإحصاء.
واستطاعت إليسا أن تسبق ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والممثل العالمي المشهور، ليوناردو دي كابريو، في الترتيب من حيث التأثير الأكبر.
وعبر العديد من الفنانين والإعلاميين، اللبنانيين والعرب، عن سعادتهم ودعمهم لإليسا على هذا الإنجاز.
فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيراhttps://t.co/yoiZPRQcJl— Elissa (@elissakh) November 20, 2020
كلنا فخورين بفهمك وفنّك وقلبك🙏🏻 https://t.co/85FS5c1QLo— Assala (@AssalaOfficial) November 21, 2020
‼ JUST IN ‼️— Brandwatch 👩🔬 (@Brandwatch) November 20, 2020
Brandwatch's Most Influential People on Twitter 2020:
10. @TheEllenShow
9. @Cristiano
8. @BillGates
7. @BarackObama
6. @ArianaGrande
5. @katyperry
4. @elonmusk
3. @taylorswift13
2. @narendramodi
1. @realDonaldTrump
The full rankings: https://t.co/OTaNhsgigV
المصدر: RT