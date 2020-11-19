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مصر.. فنانة مشهورة تغير اسمها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية (صورة)

مجتمع

مصر.. فنانة مشهورة تغير اسمها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية (صورة)
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شيما الحاج
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غيرت الفنانة المصرية شيما الحاج اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر خلال تتر مسلسل "سكن البنات الجديد".

مصر.. فنانة مشهورة تغير اسمها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية (صورة)شيماء الحاج
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وقامت الحاج بتغيير اسمها إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرا، والتي ظهرت فيها تمارس الجنس مع شخص مشهور.

وواجهت شيما الحاج، عدة أزمات في حياتها، أبرزها فضيحة الفستان شبه العاري الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، وأدى ذلك إلى مقاطعة والدها لها، وأثيرت أزمة مؤخرا بسبب فيديو جنسي وأدى إلى القبض عليها.

وفي يناير 2019 تم القبض عليها مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" و"الآيس" و"الكريستال"، وتضم القضية 33 متهمًا تم ضبط 26 منهم بواسطة "الرقابة الإدارية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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