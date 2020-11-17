بالفيديو.. فتاة تحتضن محمد رمضان وتنهار باكية .. شاهد ردة فعله

أحدث الفنان المصري محمد رمضان، ضجة كبيرة بسبب فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يسير وسط معجبيه قبل أن تقترب منه إحدى المعجبات وتقوم باحتضانه وتنهار بالبكاء.

إقرأ المزيد

وتفاجأ الفنان بتصرف المرأة أثناء وجوده في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية والذي أقيم مساء أمس الاثنين.

وفور مشاهدته، انهارت المرأة ثم ذهبت إليه واحتضنته وسط تواجد عدد كبير من المشاهدين والذين لفت انتباههم هذه الموقف المفاجئ.

من جانبه، قام محمد رمضان بتهدئة الفتاة واحتضنها وقبل رأسها، فيما أشاد البعض بتصرفه.

المصدر: وكالات