الوسط الفني الكويتي ينعى الممثل عامر الحزيمي
توفي اليوم السبت، الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ"موضي علف"، عن عمر ناهز 60 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وفاة الحزيمي، كانت إثر سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها، حيث جرى نقله إلى المستشفى ثم فارق الحياة هناك.
ونعى عدد من نجوم الفن الكويتيين الراحل، بينهم الفنانة شيماء سبت التي كتبت بحسابها على "انستغرام": "فاجعة خبر وفاة الأخ والصديق الفنان الكويتي عامر الحزيمي. من أشهر أدواره شخصية موضي علف في مسلسل الحيالة.. تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينه".
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فاجعة خبر وفاة الاخ والصديق الفنان الكويتي #عامر_الحزيمي.. من اشهر ادواره شخصية "#موضي_علف" في #مسلسل_الحيالة. الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ... انا لله وانا اليه راجعون يا اطيب قلب ويغمد روحك الجنه تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينة ٠ ٠ ٠ #شيماء_سبت #بنات_سبت #البحرين #المنامة #السعودية #مصر #الاردن #جدة #الرياض #الكويت #الهلال #الامارات #دبي #ابوظبي #قطر #عمان #العراق #تصويري ٠ . ٠ #diva #glam #lady #luxury #elegant #portrait #style #wanderlust #photooftheday
فيما كتبت الإعلامية مي العيدان على "انستغرام": "انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضي علف والذي بدأ فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
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انتقل الى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضى علف و الذي انطلق فنيا من مسلسل الحياله مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه و يغفر له ويسكنه فسبح جناته . . لاتبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت 🙏🏻 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#جابرالاحمد
والحزيمي ممثل كويتي اسمه الحقيقي عامر محمد لكنه اشتهر بدور المرأة الكويتية وباسم "موضي علف" في مسلسل "الحيالة" الذي عُرض في عام 2003.
المصدر: وكالات