ممثلة روسية تفوز بجائزة في مهرجان "كان" للمسلسلات

نالت الممثلة الروسية ، بولينا ماكسيموفا، جائزة مهرجان Canneseries السينمائي للمسلسلات التلفزيونية لقاء أداء أفضل دور في مسلسل" 257 سببا للعيش" التلفزيوني.

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وجاء في بيان نشره موقع "ستارت" الإلكتروني الروسي أن، بولينا ماكسيموفا، فازت بجائزة بفئة Best performance للمهرجان لأدائها دور، جينيا كوروتكوفا، في الموسم الأول لمسلسل " 257 سببا للعيش" التلفزيوني .

وأعاد الموقع إلى الأذهان أن برنامج المهرجان يتضمن 5 فئات وهي "أفضل" مسلسل"، أفضل موسيقى"، "أفضل سيناريو"، "أفضل فريق للممثلين"، "أفضل دور".

وشارك في تصوير المسلسل التلفزيوني الروسي إلى جانب ، بولينا ماكسيموفا الممثلون الروس، يغور كوريشكوف، آنا نيفسكايا، سيرغي غودين وغيرهم.

ويروي المسلسل التلفزيوني قصة امرأة تعافت من المرض الخطير وتسعى إلى تحقيق أمنيات منشودة لم تحققها قبل الإصابة بالمرض.

يذكر أن المسلسل سيعرض في نوفمبر المقبل على الإنترنت الروسي.

المصدر: تاس