استئناف أعمال مهرجان موسكو السينمائي

يضم البرنامج الرئيسي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الذي يفتتح أعماله في العاصمة الروسية يوم 1 أكتوبر المقبل 13 فيلما سينمائيا .

وتشارك فيه كل من روسيا ورومانيا وتركيا والبرازيل وإسرائيل وغيرها من بلدان العالم. ويقام المهرجان في إطاره الكلاسيكي وليس في نظام أونلاين، كما كان مخططا له سابقا.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك مدير المهرجان لشؤون العلاقات العامة، بيوتر شيبوتينيك، في مؤتمر صحفي عقد الاثنين 21 سبتمبر في موسكو.

وقال إن البرنامج يضم 13 فيلما، بما فيها فيلم "التوجيهات" البرازيلي من إخراج ، لازارو راموس، فيلم "ألمصير" الكازاخستاني من إخراج جانا إيسانبايفا، فيلم "يوميات الحصار" الروسي من إخراج أندري زايتسيف، فيلم "في الظل" التركي من إخراج أردم تيباغوز، فيلم "العروس العقيمة " الهندي من إخراج جادابا ماخانتا، فيلم "ابنة الصياد" الروسي الأذربيجاني من إخراج اسماعيل سفرالي وغيرها.

وأشار مدير المهرجان إلى أن برامجه تضم العام الجاري عددا كبيرا من الأفلام من رابطة الدول المستقلة وقال إن فيلم "الزلاجات الفضائية" من إخراج الروسي الشاب، ميخائيل لوكشسين سيعرض في مراسم افتتاح المهرجان.

أما برنامج الأفلام الوثائقية فضم 9 أفلام وثائقية، بما فيها فيلم " إنسان مبتهج " من إخراج الروسي المخضرم أندريه كونتشالوفسكي وفيلم "القرم السمائي" من إخراج الروسي، سيرغي ديبيجيف.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي الدولي سيقام في موسكو في الفترة ما بين 1 و8 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس