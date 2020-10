مغني وكاتب أغاني الريغي الأمريكي جوني ناش يغادر الدنيا عن عمر 80 عاما

توفي المغني والكاتب الأمريكي جوني ناش، عن عمر ناهز 80 عاما، وفقا لما أعلنه نجله في موقع "تي إم زد" لأخبار المشاهير وقناة تلفزيونية في لوس أنجليس.

وصرح نجل ناش لوسائل الإعلام الأمريكية، بأن صحة والده تدهورت، ومات في منزله وفاة طبيعية يوم الثلاثاء.

وبدأ ناش الغناء عندما كان طفلا وظهر لأول مرة مع أغنية A Teenager Sings the Blues في عام 1957.

كان ناش، المولود في هيوستن، من أوائل المطربين غير الجامايكيين الذين سجلوا موسيقى الريغي في كينغستون، جامايكا.

وقال نجل ناش: "لقد كان أبا رائعا ورب عائلة. أحب الناس والعالم. سوف يفتقده مجتمعه. كانت العائلة هي كل شيء بالنسبة له".

وحقق المغني الأمريكي شهرة واسعة في عام 1972 بأغنية I Can See Clearly Now، والتي تصدرت قائمة Billboard Hot 100 لأكثر الأغاني المنفردة مبيعا لمدة أربعة أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا في كندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، حيث بيع أكثر من مليون نسخة منها.

وولد ناش في هيوستون وبدأ حياته المهنية في أواخر الخمسينيات كمغن وممثل. وانتقل إلى جامايكا في منتصف الستينيات حيث تأثر بموسيقى الريغي.

وصدر ألبومه الأخير "هير أغين" عام 1986.

ووفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت، ساعد ناش أسطورة موسيقى الريغي بوب مارلي في توقيع عقد تسجيل.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ ناش العمل على نقل الأشرطة التناظرية القديمة لأغانيه من السبعينيات والثمانينيات إلى تنسيق رقمي جديد.

المصدر: رويترز