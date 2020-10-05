متقاعدة روسية عمرها 91 عاما تفوز في مسابقة "الصوت" الموسيقية التلفزيونية

انتهت في روسيا مسابقة "الصوت، 60+" الموسيقية التلفزيونية للمسنين حيث فازت المغنية غير المحترفة، دينا يودينا البالغة من العمر 91 عاما.

وهي متقاعدة من بطرسبورغ كانت تعمل سابقا محامية ومهدنسة وموظفة في مكتبة. وبدأت الغناء لأول مرة عند بلوغها سن 70 عاما.

وتأهلت المتقاعدة للدور النهائي للمسابقة حيث تقدمت على مطرب محترف وجعلت فنانة الشعب ومعلمتها في المسابقة، تامارا غفارتسيتي، تبكي بعد أداء أغنية " كيف أعيش من دون حب". واستغرقت المسابقة 4 أسابيع.

وقال فنان الشعب المغني، ليف ليشينكو، إن المشاركين في المسابقة تخطوا عمر 60 عاما. وكلهم عاشوا حياة مليئة بالأفراح والأحزان. لكنهم أكدوا أن العمر المديد لا يمنع الإنسان من تحقيق إنجازات في كافة المجالات، بما في ذلك الغناء.

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وقال مدير إدارة برامج الترفيه في القناة التلفزيونية الأولى، يوري أكسيوتا إن المسابقة أقيمت في ظروف صعبة حين تواجه البلاد وخاصة المسنين خطر الإصابة بـ"كوفيد – 19". لكن منظميها قرروا إقامتها في نظام "أوفلاين" ونجحوا في ذلك، مع العلم أن أحدا من المشاركين لم يصبه فيروس كورونا.

وأعاد إلى الأذهان أن الموسم التاسع الجديد لمسابقة "الصوت" الموسيقية تنطلق في القناة التلفزيونية الأولى يوم الجمعة المقبل.

المصدر: نوفوستي